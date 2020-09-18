روسيا: رصدنا تحركات 54 طائرة أجنبية عند حدودنا

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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن راداراتها راقبت الأسبوع الماضي تحركات 54 طائرة تابعة لدول أجنبية نفذت تحليقات استطلاعية قرب حدود روسيا

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الوزارة قولها إن “44 طائرة استطلاع و10 طائرات مسيرة تابعة للقوات الأجنبية نفذت تحليقات استطلاعية الأسبوع الماضي على طول حدود الدولة الروسية”

وذكر البيان أن “كل تحليقات الطائرات الأجنبية جرت تحت مراقبة الرادارات الروسية، ولم يتم السماح بأي انتهاك للحدود الجوية لروسيا”

وأوضح أن الطيارين الروس نفذوا خلال الأسبوع الماضي 313 تحليقا في إطار التدريبات القتالية انطلاقا من 62 مطارا

ورصدت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة تكثيف تحليقات الطائرات العسكرية للدول الغربية قرب حدود روسيا، وسبق أن أعلنت عن حوادث متعددة يومية لاعتراض أهداف جوية أجنبية خاصة فوق كل من البحر الأسود وبحر بارينتس وبحر البلطيق وبحر بيرنج