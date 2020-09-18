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وزير الرياضة يطمئن على بعثة ممثلي المملكة آسيويًا

وزير الرياضة يطمئن على بعثة ممثلي المملكة آسيويًا
http://almnatiq.net/?p=904030
المناطق_واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اتصالاً هاتفيًّا مساء اليوم بممثلي المملكة المشاركين في مسابقة دوري أبطال آسيا 2020 “النصر، التعاون، الهلال، الأهلي” المتواجدين حاليًا في الدوحة

وأكد سمو وزير الرياضة خلال اتصاله على ثقته في قدرة الفرق الأربعة على تقديم المزيد من المستويات المميزة في هذه البطولة، لما تمتلكه من قدرات وعناصر قادرة على مواجهة كل الظروف، والظهور بالأداء المشرف لها وبما يعكس مكانة كرة القدم السعودية

كما اطمأن سموه خلال اتصاله على الأوضاع الصحية للاعبي الهلال الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ( ، والتأكد من توفر كامل العناية الصحية اللازمة لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية الطارئة، والعودة مجددًا للمشاركة مع زملائهم خلال المباريات المقبلة، وتمنى سمو وزير الرياضة الفوز غداً لفريقي النصر والتعاون، متطلعاً لاكتمال تأهل الفرق السعودية في الدور القادم بعد أن ضمن الأهلي التأهل الجولة الماضية

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