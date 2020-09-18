شرطة دبي تسقط أباطرة المخدرات في العالم

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ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على مجرم دولي خطير يدعى دينيس ماتوشي، أحد زعماء عصابة كومبانيا بيلو «Kompania bello» الإجرامية المُنظمة العابرة للحدود، والضالعة في جرائم اتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ عمليات تهريب بين أمريكا الجنوبية وأوروبا، وصلت قيمتها إلى 350 مليون يورو (1 مليار و523 مليون درهم)، بحسب موقع «الإمارات اليوم»

وألقت شرطة دبي القبض على زعيم العصابة المطلوب لدى السلطات الإيطالية بتهمة «التواطؤ الإجرامي وتزعم عصابة اتجار بالمواد المخدرة على مستوى دولي»، في عملية دولية مشتركة ومتزامنة مع 10 دول حملت اسم عملية لوس بلانكوس (los blancos)، وساهمت في الإطاحة بـ 20 مطلوباً من زعماء العصابة (الثلاثاء) الماضي في ساعة صفر واحدة، وذلك بعد صدور النشرة الحمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» لضبط كافة زعماء العصابة ومنهم زعيم العصابة المتواجد في دبي، ألباني الجنسية

وأعربت السلطات الأمنية الإيطالية عن تقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الداخلية ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي على سرعة إلقاء القبض على دينيس ماتوشي الذي يُعد أحد أخطر زعماء العصابة التي تعمل في 3 مجموعات مترابطة لتهريب المخدرات بين أمريكا الجنوبية وأوروبا عبر الموانئ البحرية، مشيرة إلى أن العصابة التي لديها أكثر من زعيم لتضليل الجهات الأمنية وضمان استمرارية عملها، تمت ملاحقتها ومتابعتها وجمع المعلومات عنها من قبل فريقي عمل من مكافحة المخدرات في شرطة مدينة فلورنس، وإدارة فرق التدخل السريع منذ عام 2015

وأكدت السلطات الإيطالية على الدور الاستثنائي لشرطة دبي في مكافحة الجريمة المُنظمة وإلقاء القبض على مرتكبيها بالتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم ومنظمة الإنتربول من أجل منع إنتشار هذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمعات

من جهته أكد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، أن إلقاء القبض على زعيم عصابة «Kompania bello» جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بناءً على المعلومات المتبادلة مع السلطات الإيطالية وبعد صدور النشرة الحمراء بتوقيفه

وحول كيفية إلقاء القبض على زعيم عصابة«Kompania bello» في دبي، قال مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العقيد سعيد القمزي، إنه وفقاً للتعاون والتنسيق المتبادل بين شرطة دبي والشرطة الإيطالية لمراقبة المطلوبين الدوليين، وتمرير المعلومات بين الجانبين عملت فرق العمل على تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز تحليل البيانات الجنائية التي ساهمت في تحديد مكان إقامته ومتابعة نشاطاته، وصولاً إلى ساعة الصفر لضبطه بعد صدور النشرة الحمراء

وأضاف أن دينيس ماتوشي مطلوب للسلطات الإيطالية لتزعمه عصابة إجرامية منظمة لترويج المخدرات، وتمكنه برفقة زعماء العصابة الآخرين من جلب وتهريب ونقل مئات الأطنان من المخدرات إلى أوروبا عبر الموانئ البحرية وبيعها للمتعاطين، مشيراً إلى أن السلطات الإيطالية تابعت هذه العصابة التي كانت تعمل بشكل مشترك في 3 مجموعات أطلقت عليها اسم (مينيا، وجيمي، وريتي) وكل مجموعة لها أكثر من زعيم وتحمل شعارات ورموزا خاصة بها

ولفت إلى أن زعماء العصابة كانوا يستخدمون برامج حديثة في التواصل فيما بينهم خلال نقل وتهريب السموم المخدرة، ويديرون جريمتهم المُنظمة بين أمريكا الجنوبية وأوروبا، مبيناً أن الإنتربول حدد ساعة صفر واحدة بين مختلف الدول المشاركة في عملية (los blancos)، وتم الإطاحة بزعمائها في الـ 15 من الشهر الجاري (يوم الثلاثاء الماضي)