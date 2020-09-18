“الزكاة”: إيقاف الغرامات وحجز الأموال مع تأجيل الضرائب حتى نهاية سبتمبر

“الزكاة”: إيقاف الغرامات وحجز الأموال مع تأجيل الضرائب حتى نهاية سبتمبر

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“الزكاة”: إيقاف الغرامات وحجز الأموال مع تأجيل الضرائب حتى نهاية سبتمبر

“الزكاة”: إيقاف الغرامات وحجز الأموال مع تأجيل الضرائب حتى نهاية سبتمبر
http://almnatiq.net/?p=904045
المناطق_الرياض

قال حمود الحربي مستشار وكيل المحافظ للعمليات بالهيئة العامة للزكاة والدخل، إنه سوف يتم تعليق تنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال حتى 30 سبتمبر الجاري، ورفع الإيقاف عن المكلفين الذين أوقفت خدماتهم.

وأضاف الحربي  أنه سيتم تأجيل السداد للمكلفين المسجلين فيما يتعلق بضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المُضافة بالجمارك، مشيرا الى أن الهيئة ستمنح الشهادات بلا قيود لإقرارات عام 2019، وأنها تقبل طلبات التقسيط بدون دفعة مقدمة، وتعمل على التعجيل بدفع طلبات الاسترداد.

وأشار الى ان إعفاء المكلفين غير المسجلين من الغرامات على كافة أنواع الضرائب والتسجيل المتأخر مشروط بوقت التسجيل الذي يجب أن يكون في فترة المبادرة من 18 مارس 2020 إلى 30 سبتمبر الجاري.

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