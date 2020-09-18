«أبشر» يُوضِّح طريقة حل «مشكلة تقنية» على منصته عند تمديد التأشيرات

«أبشر» يُوضِّح طريقة حل «مشكلة تقنية» على منصته عند تمديد التأشيرات

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«أبشر» يُوضِّح طريقة حل «مشكلة تقنية» على منصته عند تمديد التأشيرات

«أبشر» يُوضِّح طريقة حل «مشكلة تقنية» على منصته عند تمديد التأشيرات
http://almnatiq.net/?p=904055
المناطق_الرياض

أوضحت منصة أبشر، طريقة حل مشكلة تقنية، تُواجه المستفيدين في حالة تمديد التأشيرات؛ نتيجة عدم ظهور أيقونة «تأشيرات». وتلقَّت المنصة عبر حسابها الرسمي «أبشر أعمال» بموقع «تويتر»، تساؤلاً من أحد المستفيدين قال فيه، هل اختفت أيقونة «تأشيرات» من نظام أبشر؟»، وردَّت المنصة بأن «المستفيد يمكنه من خلال حسابه في منصة أبشر ومن خلال أيقونة (التأشيرات) تمديد التأشيرة للعامل بشرط صلاحية الإقامة، وفي حالة عدم ظهور الأيقونة، يتم دخول المستفيد لحسابه، من خلال جهاز مكتبي او محمول أو «لاب توب» و إعادة المحاولة، وفي حال استمرار المشكله يتم التواصل مع المنصة مباشرة.

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