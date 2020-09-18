«حساب المواطن»: إجراء مشروط لإضافة العسكري كـ«تابع»

المناطق_وكالات

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن إضافة عسكري، كتابع لرب الأسرة، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أنا أخوي عسكري عمره 22، وساكن معنا عادي يصير تابع مع والدي وهو موظف؟». ورد حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن عبر موقع «تويتر» قائلًا: «نعم بإمكان رب الأسرة إضافة التابع عن طريق حسابه: تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابع، ثم الضغط على حفظ)». وأضاف: «ولابد من الإفصاح عن دخل التابع وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.