هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة المخواة تفعّل حملة «الصلاة نور» بحضور المحافظ

المناطق_الباحة

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المخواة مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة (الصلاة نور ) ، بحضور محافظ المخواة الأستاذ نايف بن محمد الهزاني، والتي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند وأطلق أعمالها بمنطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.

وثمن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي هذه الحملة المباركة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، المنطلقة من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ، ومنها عنايتها بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.