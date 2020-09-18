اختيار “التويجري” ضمن المرشحين الـ 5 للمرحلة الثانية لقيادة منظمة التجارة

المناطق - الرياض

اختارت منظمة التجارة العالمية محمد التويجري ضمن المرشحين الـ 5 للمرحلة الثانية بعد خروج 3 مرشحين من سباق قيادة منظمة التجارة العالمية، من أصل ثمانية مرشحين.

ومن المقرر أن يتنافس المرشح السعودي سيتنافس مع 4 مرشحين لقيادة منظمة التجارة العالمية.

ووفقا لـ”رويترز”، قال حامد ممدوح المرشح السويسري من أصول مصرية إنه خرج مع مرشحي المكسيك ومولدوفا.

ومن المقرر أن تعلن المنظمة اليوم الجمعة عن الخمسة مرشحين الذين سيخوضون الجولة الثانية من تصويت الأعضاء لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة العالمية المعنية بالتجارة.

وقال أحد المصادر إنه كان هناك دعم قوي من دول أميركا اللاتينية وآسيا لمرشح المكسيك خيسوس سياد، لكن قرار الاتحاد الأوروبي دعم مرشحين آخرين أضعف فرصه.

ولم يرد الفريقان اللذان قادا الحملتين الدعائيتين لمرشح مولدوفا تيودور أوليانوفسكي وسياد حتى الآن على طلب للتعقيب.