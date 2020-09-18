250.7 مليار دولار استثمارات الدول العربية في السندات الأمريكية .. 49.7 % منها للسعودية

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بلغت استثمارات الدول العربية في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية تموز (يوليو) الماضي 250.7 مليار دولار، تمثل 3.5 في المائة من حيازة دول العالم في أداة الدين الأمريكية، البالغة نحو 7.087 تريليون دولار.

وبحسب “الاقتصادية”، فإن 12 دولة عربية تستثمر أموالا في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية يوليو الماضي، تتصدرها السعودية التي تستحوذ على نصيب الأسد بحصة تبلغ 49.7 في المائة، بقيمة استثمارات 124.6 مليار دولار، تمثل 1.8 في المائة من استثمارات دول العالم في أداة الدين الأمريكية.

وجاءت الكويت في المركز الثاني باستثمارات تبلغ 47.9 مليار دولار، تمثل 19.1 في المائة من استثمارات العرب، و0.7 في المائة من استثمارات دول العالم، وثالثا الإمارات باستثمارات تبلغ 29.5 مليار دولار، تمثل 11.8 في المائة من استثمارات العرب، و0.4 في المائة من استثمارات العالم.

ورابعا العراق باستثمارات تبلغ 29 مليار دولار، تمثل 11.6 في المائة من استثمارات العرب، و0.4 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم عمان باستثمارات تبلغ 6.1 مليار دولار، تمثل 2.4 في المائة من استثمارات العرب، و0.1 في المائة من استثمارات دول العالم.