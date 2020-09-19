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لتعويض خسائرها.. شركات تنظم رحلات “غريبة” في زمن الوباء

لتعويض خسائرها.. شركات تنظم رحلات “غريبة” في زمن الوباء
http://almnatiq.net/?p=904077
المناطق - الرياض

حققت شركة الخطوط الجوية الأسترالية “كانتاس” حلم كثيرين من عشاق السفر والذين اضطروا لإلغاء مشاريع رحلاتهم هذا العام لتفشي وباء “كوفيد-19” حول العالم وما رافق ذلك من إغلاق وتشديد للإجراءات المفروضة على التنقل، وذلك من خلال إطلاقها لرحلات “غريبة” تروي عطش هؤلاء الأشخاص.

وأعلنت “كانتاس” مؤخرا عن خطط لتنظيم رحلات تمتد على مدار سبع ساعات، تمر خلالها الطائرة على مناظر خلابة، وذلك دون أن تهبط في أي مطار.

وحسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية، فإن رحلات “كانتاس” ستشمل التحليق فوق كوينزلاند وغولد كوست ونيو ساوث ويلز، هذا إلى جانب عدد من المناطق النائية في البلاد.

وسيتمكن المسافرون من الاستمتاع بمشاهدة مناطق الجذب السياحي الشهيرة في أستراليا مثل ميناء سيدني والحيّد المرجاني العظيم وشاطئ بوندي، كما ستوفر الشركة للركاب برنامجا ترفيهيا منوعا يتضمن مشاركة شخصيات مشهورة.

وستخصص لمثل هذه الرحلات طائرات من طراز “بوينغ 787 دريملاينر”، والتي عادة ما تستخدم في الرحلات الجوية العابرة للقارات، وتتميز بنوافذها الكبيرة، الأمر الذي يجعلها مثالية للمشاهدة من ارتفاع 30 ألف قدم.

ووفق “كانتاس” فقد بيعت 134 تذكرة على مختلف الدرجات للرحلة المزمع تسييرها في 10 أكتوبر القادم، والتي يتراوح ثمن الواحدة منها بين 566 إلى 2734 دولارا أميركيا، حيث تم شراؤها خلال 10 دقائق فقط من الإعلان عنها.

تجارب مشابهة

وشهدت القارة الآسيوية تجارب مماثلة لتلك الخاصة بـ”كانتاس”، إذ سيّرت شركة “إيفا” التي تتخذ من تايوان مقرا لها رحلات جوية دون هبوط، كما قدمت شركة “ANA” اليابانية ذات التجربة عبر رحلة قصيرة استمتع خلالها الركاب بمشاهدة المناظر الجميلة في اليابان.

ومن المقرر أن تنطق رحلة أخرى في 19 سبتمبر القادم من مطار تايبيه، ستمكّن 120 شخصا من مشاهدة جزيرة جيجو الكورية الجنوبية من الجو، كما تدرس الخطوط الجوية السنغافورية أيضا تنظيم رحلات مشابهة ابتداء من أكتوبر القادم.

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