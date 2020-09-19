تحذير جديد من الصحة العالمية.. “جرس إنذار للجميع”

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بالتزامن مع تحذير منظمة الصحة العالمية، من أن مرض كوفيد 19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ينتشر بوتيرة مزعجة مع اقتراب حلول موسم إنفلونزا الشتاء خلال عدة شهور، أعلن فرع المنظمة في أوروبا  عن معدلات “مقلقة” لانتقال العدوى في القارة وحذّر الدول من تقليص فترات الحجر الصحي.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه، “على أعداد الإصابات التي سجّلت في أيلول/سبتمبر… أن تكون بمثابة جرس إنذار لنا جميعا”.

كما أفاد في مؤتمر صحافي “على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس وجود عمليات فحص شاملة، إلا أنها تكشف كذلك عن معدلات مقلقة لانتقال العدوى في أنحاء المنطقة”.

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