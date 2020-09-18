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شاهد.. الإعلامي مصطفى الآغا يقف احتراما لمستوى الهلال المقدم في آسيا رغم نقص ١٠ لاعبين

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شاهد.. الإعلامي مصطفى الآغا يقف احتراما لمستوى الهلال المقدم في آسيا رغم نقص ١٠ لاعبين

شاهد.. الإعلامي مصطفى الآغا يقف احتراما لمستوى الهلال المقدم في آسيا رغم نقص ١٠ لاعبين
http://almnatiq.net/?p=904107
المناطق - الرياض

عبر الإعلامي السوري مصطفى الآغا عن تقديره لنادي الهلال بالوقوف احتراما، وذلك بعد تعادله أمس سلبياً أمام باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، رغم إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا.

وقال الآغا على الهواء خلال تقديم برنامجه “صدى الملاعب” على قناة “mbc” إنه ليس هلالياً لكن عليه أن يبدي احترامه للاعبين الذين قاتلوا في الملعب رغم الظروف السيئة التي أحاطت بالفريق.

ويتصدر الهلال مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، ويتبقى له مباراتين فقط أمام شباب أهلي دبي الإماراتي وشاهر خودر الإيراني.

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