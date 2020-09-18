ترمب يتراجع عن حضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

المناطق - وكالات

أفاد كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يحضر شخصياً اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر الأسبوع المقبل.

وكان ترمب أعلن في أغسطس الماضي رغبته في الحضور شخصياً لإلقاء كلمته أمام الجمعية العامة، وإن كان من المتوقع أن يغيب العديد من قادة العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد ميدوز للصحافيين الذين رافقوا ترمب أثناء توجهه إلى ويسكونسن لحضور تجمع انتخابي، أن الرئيس لن يحضر شخصياً الدورة الـ75 للجمعية العامة، التي ستنعقد بشكل أساسي عبر الإنترنت جرّاء الأزمة الصحية. وأضاف أن الرئيس الأميركي سيلقي خطابه من البيت الأبيض.

ويتواصل الجزء الأساسي من اجتماع الجمعية العامة هذه السنة، عندما يتناوب قادة العالم على إلقاء الخطابات، خلال الأسبوع الذي يبدأ في الـ21 حتى الـ29 من سبتمبر.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تصريحات الثلاثاء، على أن دورة العام الجاري ستركز على الاستجابة العالمية لوباء كوفيد-1، إضافة إلى “السلام والأمن ونزع السلاح وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة”.

وكان الرئيس الجديد للجمعية العامة للأمم المتّحدة، التركي فولكان بوزكير، أعلن الثلاثاء الماضي أنّه يعتزم دعوة قادة دول العالم للحضور إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، غير أن المبادرة “لقيت اعتراضات من دول عدّة”، بحسب مصادر دبلوماسية.

ويطالب بوزكير بأن تستأنف الأمم المتحدة اجتماعاتها الحضورية في أقرب وقت ممكن، علماً أنّ هذه الاجتماعات تعقد عبر الفيديو منذ مارس بسبب وباء كوفيد-19.

وقال الدبلوماسي التركي: إنه “طالما سمحت الظروف الصحيّة بذلك، فأنا أخطّط لعقد اجتماعات حضورية للجمعية العامّة”، معرباً عن أسفه لأنّ التدابير التي اتّخذتها الولايات المتّحدة لمكافحة الجائحة “جعلت من المستحيل على أيّ زعيم أن يأتي ويشارك حضورياً في اجتماعات الجمعية العامة”، في نيويورك الأسبوع المقبل.

وشدّد بوزكير على أنه “في عملنا الدبلوماسي، لا بديل عن اللقاء وجهاً لوجه لبناء فهم طويل الأمد لمواقف بعضنا البعض والتوصّل إلى حلول وسط”.

وأوضح رئيس الجمعية العامة أنّ نحو عشرة رؤساء دول، من بينهم التركي رجب طيّب أردوغان، سجّلوا أسماءهم للحضور شخصياً إلى نيويورك الأسبوع المقبل، لإلقاء خطبهم من على منبر الجمعية العامة، غير أنّهم عدلوا عن ذلك بعدما تبيّن لهم أنّه عليهم الخضوع لحجر صحّي لمدة أسبوعين حال وصولهم إلى الولايات المتّحدة.