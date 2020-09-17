احدث الأخبار

أمير منطقة جازان يثمن جهود وزارة التعليم لدعم التعليم عن بعد ويشكر تعليم جازان وصبيا
منطقة جازان
 مستشفى ظهران الجنوب يحصل على شهادة HACCP
منطقة عسير
 تعليم تبوك يدعو منسوبيه والمجتمع التعليمي في المنطقة للمشاركة في مسابقة منصة مدرستي
منطقة تبوك
 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر (227) قضية جنائية
أبرز المواد
 مسؤول يمني: ضبط “خلية التهريب” دليل على خطورة الحوثيين
أبرز المواد
 ترمب: قرار بحظر تطبيقي “تيك توك” و”وي تشات” الأحد المقبل
أبرز المواد
 ترمب يتراجع عن حضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
أبرز المواد
 سعر برميل برنت يسجل إرتفاعا طفيفا
أبرز المواد
 إمام وخطيب المسجد الحرام : أمر الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه بعدم النظر إلى ما مُتِّع به المترَفون ونظراؤهم من النّعيم، مبيِّنًا له أنّه زهرة ذابلة ومتعة ذاوية، امتحنهم بها وقليلٌ منهم الشّكور
أبرز المواد
 مدني تبوك يخمد حريقاً اندلع بمستودع للأخشاب بطريق المدينة
منطقة تبوك
 وزارة الرياضة تطرح استطلاعًا لمشروع “لوائح تراخيص الأندية والأكاديميات الرياضية”
أبرز المواد
 خطيب المسجد النبوي: ما دمت في هذه الدار فلا تستغرب وقوع الأكدار
أبرز المواد
أمير منطقة جازان يثمن جهود وزارة التعليم لدعم التعليم عن بعد ويشكر تعليم جازان وصبيا

أمير منطقة جازان يثمن جهود وزارة التعليم لدعم التعليم عن بعد ويشكر تعليم جازان وصبيا

منطقة جازان
مستشفى ظهران الجنوب يحصل على شهادة HACCP

مستشفى ظهران الجنوب يحصل على شهادة HACCP

منطقة عسير
تعليم تبوك يدعو منسوبيه والمجتمع التعليمي في المنطقة للمشاركة في مسابقة منصة مدرستي

تعليم تبوك يدعو منسوبيه والمجتمع التعليمي في المنطقة للمشاركة في مسابقة منصة مدرستي

منطقة تبوك
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر (227) قضية جنائية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر (227) قضية جنائية

أبرز المواد

أمير منطقة جازان يثمن جهود وزارة التعليم لدعم التعليم عن بعد ويشكر تعليم جازان وصبيا

أمير منطقة جازان يثمن جهود وزارة التعليم لدعم التعليم عن بعد ويشكر تعليم جازان وصبيا
http://almnatiq.net/?p=904149
جازان - فضة عطيف

ثمن صاحب السمو الملكي  ⁧الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة جازان‬⁩ جهود ⁧‫وزارة التعليم‬⁩ وبرامجها المتعددة لدعم ⁧‫التعليم عن بعد‬⁩ وتحقيق أهدافها وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

‏كما أكد سموه في تغريدة نشرها حساب إمارة منطقة جازان عن  ثقته في أولياء الأمور للتفاعل مع ⁧‫منصة مدرستي‬⁩ وتعزيز ثقافة التعليم عن بعد معربا سموه عن شكره لما تبذله الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة تعليم صبيا ⁧‫خدمة للطلاب والطالبات.

من جانبه رفع المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي ومدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي باسمهما ونيابة عن أسرة التعليم بالمنطقة شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة جازان على على دعمه ومتابعته وتحفيزه الدائم للجميع وحرص سموه على تحقيق أهداف التعليم.

روابط ذات صلة

أمير منطقة جازان يعزي د.العقيلي بوفاة نجله

أمير منطقة جازان يعزي د.العقيلي بوفاة نجله
خدمات المياه : البدء بضخ المياه لقرى وأحياء مدينة جازان

خدمات المياه : البدء بضخ المياه لقرى وأحياء مدينة جازان
شفاعة نائب أمير منطقة جازان تعتق رقبة ” الفقيهي” من القصاص

شفاعة نائب أمير منطقة جازان تعتق رقبة ” الفقيهي” من القصاص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*