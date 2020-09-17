أمير منطقة جازان يثمن جهود وزارة التعليم لدعم التعليم عن بعد ويشكر تعليم جازان وصبيا

جازان - فضة عطيف

ثمن صاحب السمو الملكي ⁧الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة جازان‬⁩ جهود ⁧‫وزارة التعليم‬⁩ وبرامجها المتعددة لدعم ⁧‫التعليم عن بعد‬⁩ وتحقيق أهدافها وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

‏كما أكد سموه في تغريدة نشرها حساب إمارة منطقة جازان عن ثقته في أولياء الأمور للتفاعل مع ⁧‫منصة مدرستي‬⁩ وتعزيز ثقافة التعليم عن بعد معربا سموه عن شكره لما تبذله الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة تعليم صبيا ⁧‫خدمة للطلاب والطالبات.

من جانبه رفع المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي ومدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي باسمهما ونيابة عن أسرة التعليم بالمنطقة شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة جازان على على دعمه ومتابعته وتحفيزه الدائم للجميع وحرص سموه على تحقيق أهداف التعليم.