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شرطة المدينة المنورة: القبض على ستة أشخاص تورطوا بارتكاب 11 حادثة سرقة من المساكن بأحياء متفرقة بالمدينة

شرطة المدينة المنورة: القبض على ستة أشخاص تورطوا بارتكاب 11 حادثة سرقة من المساكن بأحياء متفرقة بالمدينة
http://almnatiq.net/?p=904156
المناطق - واس

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على ستة أشخاص (مواطنَين وباكستانيَين ونيجيريَين في العقد الثاني والثالث من العمر)، لتورطهم بارتكاب (11) حادثة سرقة من المساكن بأحياء متفرقة بالمدينة، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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