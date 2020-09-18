الموارد البشرية بعسير تتابع تطبيق قرارات التوطين بـ 170 زيارة على محافظات المنطقة

المناطق - أبها

نفذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير عدداً من الجولات التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية والأسواق في العديد من المحافظات والمراكز بالمنطقة .

وتهدف هذه الجولات للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال وقد بلغ عدد الجولات التي تم تنفيذها 170 جولة تفتيشية في كلٍ من محافظة بيشة، بلقرن، النماص، تنومة ومراكز بللسمر وبللحمر وعفراء والبشائر؛ حيث تم ضبط عدد من المخالفات الإلكترونية لمحلات خالفت القرارات الوزارية وعدم تطبيق قرارات التوطين بمنافذ البيع والتي سيتم إصدار العقوبات بحق المخالفين من قبل وحدات الاختصاص .