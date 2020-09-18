ولي العهد لمنسوبي نزاهة: أنتم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد

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وجه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشكر لمنسوبي هيئة الرقابة ومكافحة لفساد للجهود التي بذلتها في الفترة الماضية ضد الفساد.

وقال ولي العهد : “بيض الله وجيهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منسوبي جهازكم، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعًا”

وكانت قد اعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم بأن الهيئة عالجت (227) قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع (374) مواطناً ومقيماً، ويجري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم .