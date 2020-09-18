ترمب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق العسكري

منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ومثّل أمير دولة الكويت خلال مراسم تسلم وسام الاستحقاق التي أقيمت بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويأتي هذا التكريم اعترافاً بالجهود العظيمة والدؤوبة والدور الكبير الذي يقوده أمير دولة الكويت في المنطقة والعالم، وتتويجاً لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين البلدين التي امتدت على مدى عقود، وتزامناً مع قرب حلول الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ويعتبر وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من أرفع الأوسمة العسكرية التي قلما يمنحها الرئيس الأميركي لقادة الدول الحليفة خلال فترات تاريخية بحيث حصل عليه أحد عشر رئيس دولة فقط، وتم منح آخر وسام في عام 1991، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).