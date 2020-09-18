احدث الأخبار

مرض بكتيري يصيب آلاف الأشخاص في الصين
أبرز المواد
 زعيمة مجاهدي خلق تطالب برفع الحصانة عن خامنئي
أبرز المواد
 “عملية تبادل أسرى هي الأكبر”.. رسالة من “غريفتيش” للأطراف اليمنية
أبرز المواد
 “الجيش الليبي” يتهم المشري بـ”الخيانة خدمة لأجندات الإخوان”
أبرز المواد
 الرياض تقفز 18 مركزاً بين المدن الذكية في العالم
أبرز المواد
 ترمب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق العسكري
أبرز المواد
 ولي العهد لمنسوبي نزاهة: أنتم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد
أبرز المواد
 فتح بوابات سد “وادي حلي” بمكة اعتبارا من 1 ربيع الأول ولمدة 58 يوم
أبرز المواد
 الموارد البشرية بعسير تتابع تطبيق قرارات التوطين بـ 170 زيارة على محافظات المنطقة
منطقة عسير
 الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الصراع ودعم اليمن لمنع حدوث مجاعة كارثية
أبرز المواد
 النيابة العامة تحقق مع شخص استغل أحد الأطفال في الإساءة للتعليم
أبرز المواد
 مدير التوعية الصحية بوزارة الصحة يزور صحة عسير
منطقة عسير
مرض بكتيري يصيب آلاف الأشخاص في الصين

مرض بكتيري يصيب آلاف الأشخاص في الصين

أبرز المواد
زعيمة مجاهدي خلق تطالب برفع الحصانة عن خامنئي

زعيمة مجاهدي خلق تطالب برفع الحصانة عن خامنئي

أبرز المواد
“عملية تبادل أسرى هي الأكبر”.. رسالة من “غريفتيش” للأطراف اليمنية

“عملية تبادل أسرى هي الأكبر”.. رسالة من “غريفتيش” للأطراف اليمنية

أبرز المواد
“الجيش الليبي” يتهم المشري بـ”الخيانة خدمة لأجندات الإخوان”

“الجيش الليبي” يتهم المشري بـ”الخيانة خدمة لأجندات الإخوان”

أبرز المواد

الرياض تقفز 18 مركزاً بين المدن الذكية في العالم

الرياض تقفز 18 مركزاً بين المدن الذكية في العالم
http://almnatiq.net/?p=904202
المناطق - الرياض

سجلت الرياض مؤشرا تنمويا إيجابيا على المستوى العالمي إذ قفزت 18 مرتبة دفعة واحدة في المؤشر الدولي الصادر عن تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية للمدن الذكية، لتصل إلى المرتبة الـ53 بين 107 مدن حول العالم، متقدمة بذلك على عواصم عالمية عريقة مثل طوكيو، وباريس، وروما.
وعالمياً احتلّت كلّ من سنغافورة وهلسنكي وزيوريخ صدارة المؤشر في عام شهد تراجعاً في أداء العديد من المدن الأوروبية، بسبب توابع جائحة كوفيد – 19، وتأثيرها على حياة السكان في تلك المدن.
ويرتكز المؤشر على كيفية إدراك السكان لنطاق وتأثير الجهود المبذولة لجعل مدنهم «ذكية»، وتحقيق التوازن بين «الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية» مع الأخذ بعين الاعتبار «الأبعاد الإنسانية». ويسعى التقرير إلى أن يكون مرجعاً وأداة للعمل على بناء مدن شاملة، ذكية، وديناميكية، إلى المساهمة في سدّ الفجوة بين تطلّعات واحتياجات السكان، والتوجهات السياسية في طريقة بناء المدن.
وأحرزت العاصمة السعودية الرياض تقدماً في غالبية المؤشرات ومنها سلاسة الوصول إلى الخدمات الطبية والثقافية، ومدى توافر فرص التعلم مدى الحياة من قبل المؤسسات المحلية، وسهولة الوصول إلى قوائم وفرص عمل من خلال الإنترنت، وجودة تدريس المهارات الإلكترونية في المدارس. بالإضافة إلى ذلك، أشاد سكان الرياض، وفق بيان رسمي صدر عن المؤشر، بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة، والتي سهّلت بدء الأعمال التجارية الجديدة، ومعالجة الوثائق الحكومية وخدمات الهوية عبر الإنترنت، الأمر الذي قلل من أوقات الانتظار.
ويلفت البروفسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية إلى أن أداء الرياض جاء نتيجة ما طبقته من تحسينات تمثل مثالاً يُحتذى به، مستطردا «أحرزت الرياض تقدماً كبيراً في أدائها هذا العام متجاوزة مدن مثل طوكيو وروما وباريس وبكين، الأمر الذي يعتبر رسالة قوية مفادها أن الرياض قطعت شوطاً كبيراً في الطريق الصحيح لتطوير وتحسين نوعية ومستوى حياة مواطنيها».
وأضاف بريس أن «التطورات التي طُبقت في الرياض على مدى الاثني عشر شهراً الماضية تُشكل مثالاً يحتذى به، ودرساً تستفيد منه المدن الأخرى لتصبح أكثر ذكاءً، وتلبية لمتطلبات سكانها».
ويعتمد المؤشر على دراسة مسحية شملت مئات المواطنين من كل المدن الـ109 خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) من عام 2020 حيث طرحت أسئلة حول الجوانب التكنولوجية للمدن في خمسة مجالات رئيسية؛ وهي الصحة والسلامة، والتنقل، والأنشطة، والفرص، والحوكمة. ويتضح من نتائج هذا العام أن مناهج تسخير التكنولوجيا تتباين أكثر من أي وقت مضى، حيث إن إدارة وباء كورونا المستجد بات الأمر الأكثر أهمية في السياسة المحلية.
ويرى البروفسور بريس، أنه لا يمكن تجاهل تأثير التكنولوجيا في التعامل مع الجائحة، مشيرا إلى أن المدن ذات التكنولوجيا الأفضل نجحت في إدارة أزمة الجائحة وتوابعها بشكل أفضل.

روابط ذات صلة

مرض بكتيري يصيب آلاف الأشخاص في الصين

مرض بكتيري يصيب آلاف الأشخاص في الصين
زعيمة مجاهدي خلق تطالب برفع الحصانة عن خامنئي

زعيمة مجاهدي خلق تطالب برفع الحصانة عن خامنئي
“عملية تبادل أسرى هي الأكبر”.. رسالة من “غريفتيش” للأطراف اليمنية

“عملية تبادل أسرى هي الأكبر”.. رسالة من “غريفتيش” للأطراف اليمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*