احدث الأخبار

“عملية تبادل أسرى هي الأكبر”.. رسالة من “غريفتيش” للأطراف اليمنية
أبرز المواد
 “الجيش الليبي” يتهم المشري بـ”الخيانة خدمة لأجندات الإخوان”
أبرز المواد
 الرياض تقفز 18 مركزاً بين المدن الذكية في العالم
أبرز المواد
 ترمب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق العسكري
أبرز المواد
 ولي العهد لمنسوبي نزاهة: أنتم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد
أبرز المواد
 فتح بوابات سد “وادي حلي” بمكة اعتبارا من 1 ربيع الأول ولمدة 58 يوم
أبرز المواد
 الموارد البشرية بعسير تتابع تطبيق قرارات التوطين بـ 170 زيارة على محافظات المنطقة
منطقة عسير
 الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الصراع ودعم اليمن لمنع حدوث مجاعة كارثية
أبرز المواد
 النيابة العامة تحقق مع شخص استغل أحد الأطفال في الإساءة للتعليم
أبرز المواد
 مدير التوعية الصحية بوزارة الصحة يزور صحة عسير
منطقة عسير
 الدفاع المدني يحاصر حريق جبل (عمد) بثقيف
منطقة مكة المكرمة
 وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء تصدران بياناً بشأن الإعلان التجاري المتداول عن منتجات القهوة وجودتها
أبرز المواد
“عملية تبادل أسرى هي الأكبر”.. رسالة من “غريفتيش” للأطراف اليمنية

“عملية تبادل أسرى هي الأكبر”.. رسالة من “غريفتيش” للأطراف اليمنية

أبرز المواد
“الجيش الليبي” يتهم المشري بـ”الخيانة خدمة لأجندات الإخوان”

“الجيش الليبي” يتهم المشري بـ”الخيانة خدمة لأجندات الإخوان”

أبرز المواد
الرياض تقفز 18 مركزاً بين المدن الذكية في العالم

الرياض تقفز 18 مركزاً بين المدن الذكية في العالم

أبرز المواد
ترمب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق العسكري

ترمب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق العسكري

أبرز المواد

“عملية تبادل أسرى هي الأكبر”.. رسالة من “غريفتيش” للأطراف اليمنية

“عملية تبادل أسرى هي الأكبر”.. رسالة من “غريفتيش” للأطراف اليمنية
http://almnatiq.net/?p=904207
المناطق - الرياض

مع انطلاق المحادثات بين الحوثيين وممثّلين عن الحكومة الشرعية اليمنية بشأن تبادل أسرى، في سويسرا، الجمعة، طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس، الأطراف اليمنية بإطلاق المعتقلين بسرعة؛ وذلك وفق “العربية.نت”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ريال لو بلان، إن “اللجنة ستستأنف المناقشات بين الأطراف بهدف الإيفاء بالتزاماتها في اتفاق تبادل السجناء الذي أبرمه الطرفان في ستوكهولم السويد في ديسمبر 2018، وما اتفقت عليه الأطراف في عمان الأردن في فبراير هذا العام”.

15 ألف أسير
وبدأ الطرفان المحادثات بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتبادل 1420 أسيرًا.

من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشارك في رئاسة الاجتماع في تغريدة على “تويتر”: “يسعدنا أن نرى استئناف المحادثات بين أطراف النزاع ، ونرحب بشدة بأي مبادرة من شأنها إحداث تغيير إيجابي طويل الأمد في حياة اليمنيين”.

وأكدت اللجنة استعدادها “لتسهيل أي إفراج عن المحتجزين، بمجرد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف وفقًا لدورنا كوسيط محايد، كي يعودوا إلى عائلاتهم”.

هذا ووافق الجانبان خلال محادثات السويد في ديسمبر 2018 على تبادل 15 ألف أسير، وجرت عمليات تبادل محدودة منذ التوقيع على الاتفاق.

عملية تبادل هي الأكبر
لكن في حال تحقّقت، ستكون عملية التبادل التي يجري التفاوض حولها الأكبر منذ انقلاب الحوثيين على السلطة في منتصف 2014.

وفي فبراير الماضي، اتفق ممثلون عن الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون في العاصمة الأردنية عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.

هذا وتعتبر محادثات سويسرا هي الأولى في بلد أوروبي منذ مفاوضات السويد، ولم يكشف عن المدينة التي تستضيفها، وكان مصدر حكومي يمني رجح الخميس أن تعقد في مونترو قرب جنيف.

روابط ذات صلة

“الجيش الليبي” يتهم المشري بـ”الخيانة خدمة لأجندات الإخوان”

“الجيش الليبي” يتهم المشري بـ”الخيانة خدمة لأجندات الإخوان”
الرياض تقفز 18 مركزاً بين المدن الذكية في العالم

الرياض تقفز 18 مركزاً بين المدن الذكية في العالم
ترمب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق العسكري

ترمب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق العسكري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*