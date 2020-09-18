زعيمة مجاهدي خلق تطالب برفع الحصانة عن خامنئي

طالبت ‏زعيمة المعارضة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق مريم رجوي، الجمعة، برفع الحصانة عن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

‎وأكدت أن مليارات الدولارات من عائدات النفط تذهب في جيب خامنئي.

وقالت إن نظام إيران سيسقط بسبب تعدد الانتفاضات الشعبية التي ستهز أركانه، مضيفة “يجب فرض عقوبات شاملة على القيادات في طهران”.

كما كشفت أن النظام الإيراني يعتقل مدنيين وأطفالا في سجونه، مشيرة إلى أن العفو الدولية وثقت اعتقالات عشوائية في البلاد.

وطالبت بإجبار السلطات الإيرانية على فتح سجونها للتفتيش.