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هزّة أرضية بقوة 5.8 على الإسكندرية والسواحل المصرية

هزّة أرضية بقوة 5.8 على الإسكندرية والسواحل المصرية
http://almnatiq.net/?p=904221
المناطق - واس

سجّلت محطات الشبكة القومية المصرية للزلازل هزّة أرضية اليوم بلغت قوتها 8ر5 درجات على مقياس ريختر موقعها جزيرة كريت وشعر بها سكان الإسكندرية والسواحل الشمالية المصرية.
وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي في تصريح له اليوم أن تلك الهزّة الأرضية وقعت على بعد 400 كيلو متر من السواحل المصرية، وشعر بها بعض المواطنين بالمدن والسواحل المصرية، ولم يصل للمعهد أي إشارة عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

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