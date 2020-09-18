فرع الأمر بالمعروف بالرياض ينفذ برنامج (قيم) الوقائي في 50 موقعاً بالعاصمة

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نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، لوحات إرشادية وتوعوية في الشوارع والميادين العامة للبرنامج الوقائي (تعظيم الشعائر وتعزيز القيم) “قيم” في 50 موقعاً بمدينة الرياض ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج، وتفعيلاً للعمل المشترك بين الفرع و فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض.

وتضمنت اللوحات رسائل توعوية ووقائية ضمن حملة الصلاة نور التي أطلقها معالي الرئيس العام لتعزيز مكانة الصلاة وأهميتها على الفرد والمجتمع .

وأوضح مدير عام الفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن هذا البرنامج يحظى بدعم واهتمام معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لتعزيز التوعية الوقائية في المجتمع.