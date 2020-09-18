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جونسون: بريطانيا تواجه موجة ثانية من فيروس كورونا

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جونسون: بريطانيا تواجه موجة ثانية من فيروس كورونا

جونسون: بريطانيا تواجه موجة ثانية من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=904227

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ​​ أن بلاده “باتت تواجه موجة ثانية من فيروس كورونا ​المستجد .

 وأعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 4322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أعلى حصيلة يومية للحالات منذ 8 أيار، ليرتفع بالتالي عدد الإصابات الإجمالي إلى مستوى 385936 حالة. ولفتت إلى أنها “رصدت خلال الساعات الـ 24 الماضية 27 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في بريطانيا إلى 41732 شخصا”.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أشار في وقت سابق إلى أنه “لم يقرّر بعد فرض حالة الإغلاق الكامل في أنحاء ​بريطانيا​ كافّة للمرّة الثانية”، منوهاً بأن “خطّ دفاعنا الأخير سيكون هو فرض هذا الإجراء على أنحاء البلاد كافّة، وأنا لا أريد أن يحدث ذلك، لكنّنا سنفعل ما بوسعنا لبقاء المواطنين في سلام”. ونوه بأن “كورونا ينتشر بسرعة كبيرة، وللأسف الأمر لا يتعلّق بزيادة أعداد الإصابة فقط، وإنّما أيضًا زيادة أعداد الإصابات الّذين ينتهي بهم المطاف في المستشفى”.

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