الموارد البشرية بالرياض تنفذ اكثر من “300” زيارة تفتيشية

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نفذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الأسبوعين الماضية اكثر من “300” زيارة تفتيشية ميدانية للمنشآت التجارية بمختلف انشطتها ابرزها شركات تأجير السيارات بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة لمتابعة مدى التزام اصحاب الاعمال بضوابط الوزارة وقراراتها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

واسفرت الجولات عن توجيه “22” انذاراً للمنشآت المخالفة في نشاط تأجير السيارات وبقية الأنشطة الأخرى واشعار العديد من المحال بضرورة تصحيح اوضاعهم وضبط اكثر من “17” مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية وتم اتخاذ اللازم حيالها حسب الإختصاص .

يذكر ان جزءاً من الزيارات التفتيشية التي ينفذها المكتب تتم بناءً على البلاغات الواردة لإدارة التفتيش بالمنطقة حيث تستقبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البلاغات عن المخالفات عن طريق تطبيق “معًا للرصد”، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد “19911”؛