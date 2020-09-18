مهندسة سعودية تباشر مبنى تحت الإنشاء.. وتحكي عن تجربتها الميدانية

كشفت المهندسة “مريم” عن رحلتها في مجال العمل بعد تخرجها في إحدى الجامعات السعودية حتى أًصبحت تتولى ضبط الجودة والإشراف على المباني في جدة.

وقالت “مريم” في مداخلة مع القناة الإخبارية: طموحي هو تحقيق حلمي وأن يكون لي بصمة معمارية وبصمة في المجتمع، مضيفة: “راح يكون بالنسبة لي شيء مرة كبير”.

وأضافت: “ما في شيء أجمل من إني أنا أشوف مثلا “المخططات وراجعتها وخلصتها وشوفتها منفذة على الطبيعة، وكانت استفادة رائعة جدا”.

وعن طبيعة عملها، تابعت: ضبط الجودة هي عبارة عن أنشطة نقوم بها لكي نتأكد من جودة كل شيء يخص المشروع ، من موردين والأعمال القائمة بالمشروع.