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النصر يحجز بطاقة التأهل عن جدارة للدور الثاني

النصر يحجز بطاقة التأهل عن جدارة للدور الثاني
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المناطق - الدوحة

حجز نادي النصر السعودي بطاقة التأهل إلى دور الـ16 عن جدارة بعدما تغلب على سيباهان الإيراني 2-0 يوم الجمعة على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2020.

وسجل عبدالله مادو (32) والمغربي عبدالرزاق حمدالله (41) هدفي الفوز لصالح النصر.

وفاز حمدالله بجائزة أفضل لاعب في المباراة، كما واصل التحليق في صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 5 أهداف.

وكانت هذه المواجهة الثانية بين الفريقين في غضون ثلاثة أيام، حيث كانت المواجهة السابقة انتهت بفوز النصر 2-0 أيضاً يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز السد القطري على العين الإماراتي 4-0 على ذات الملعب.

وحافظ النصر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 8 نقاط للسد و3 لسيباهان ونقطة للعين، حيث ضمن النصر التأهل إلى دور الـ16، في حين يتنافس السد مع سيباهان على البطاقة الثانية.

بدأ الفريقين المباراة بنوايا هجومية، وسنحت فرصة لسيباهان في الدقيقة 13 عندما سدد رسول نافيديكيا محاولة من الجهة اليمنى تصدى لها بصعوبة الحارس براد جونز قبل أن يبعد الدفاع السعودي الخطر.

وحاول سيباهان الضغط على مرمى النصر بحثاً عن تحقيق فوز يبقيه في المنافسة للتأهل عن المجموعة، وسنحت فرصة ثانية للفريق بواسطة سوروش رفاعي الذي شق طريقه داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد محاولة من فوق الحارس جونز مرت فوق العارضة (18).

لكن النصر أكد قوته الهجومية، ليفتتح التسجيل في الدقيقة 32 إثر ركلة ركنية وصلت من خلالها الكرة إلى عبدالرزاق حمدالله الذي هيأها بذكاء أمام عبدالله مادو فسدد لترتطم بالعارضة وتتابع طريقها داخل المرمى.

وضاعت أخطر الفرص على سيباهان في الدقيقة 39 عندما أرسل تمريرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت على باب المرمى الخالي إلى سجاد شهاب زاده الذي تفاجأ بها ولم يحسن استغلالها، ورد النصر مباشرة عبر تسديدة غونزالو مارتينيز من داخل المنطقة والتي أبعدها الحارس بايام نيازماند إلى ركلة ركنية.

لكن النصر من جديد نجح في التسجيل عندما استلم حمدالله تمريرة سلطان الغنام وسدد من زاوية ضيقة من تحت الحارس نيازماند (41).

في بداية الشوط الثاني كاد النصر يضيف الهدف الثالث، عندما هيأ حمدالله الكرة إلى مارتينيز ليسدد محاولة تألق الحارس نيازماند في التصدي لها (50)، ثم سدد عبدالمجيد الصليهم كرة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم.

في الجهة المقابلة كانت أخطر فرص سيباهان في هذا الشوط عبر تسديدة البديل كيروس من الجهة اليسرى والتي ارتدت من العارضة (70).

ورد النصر عبر انفراد حمدلله بعدما استلم تمريرة خالد الغنام وواجه الحارس الإيراني ولكنه سدد بجوار القائم (77).

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم الاثنين، حيث يلتقي السد مع النصر، وسيباهان مع العين.

وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل النصر مع السد 2-2 وفوز سيباهان على العين 4-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز السد على سيباهان 3-0 والنصر على العين 2-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز النصر على سيباهان 2-0 وتعادل العين مع السد 3-3.

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