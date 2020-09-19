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ترامب يعد بتوفير 100 مليون جرعة لقاح لكورونا قبل نهاية العام

ترامب يعد بتوفير 100 مليون جرعة لقاح لكورونا قبل نهاية العام
http://almnatiq.net/?p=904243
المناطق - واشنطن

أشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن “آلاف الأطباء يعملون على تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في الولايات المتحدة الأميركية”، كاشفا أنه “نتوقع حصول كل مواطن اميركي على اللقاح في شهر نيسان المقبل”.
وأكد ترامب أن بلاده ستوفر “100 مليون جرعة لقاح قبل نهاية العام”.

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