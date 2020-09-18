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أمير جازان يصل إلى المنطقة بعد تمتّعه بإجازته

أمير جازان يصل إلى المنطقة بعد تمتّعه بإجازته
أمير جازان
http://almnatiq.net/?p=904245
جازان -فضه عطيف

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم، إلى المنطقة بعد تمتع سموه بإجازته.
وكان في استقبال سمو أمير المنطقة بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.
كما كان في استقباله وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، ومدير عام مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومديرو الإدارات الأمنية وعدد من المسؤولين.

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