فرق تفتيشية لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأسواق تبوك

المناطق - تبوك

نفذت فرق التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك وبمشاركة قوات الضبط الميداني من وزارة الداخلية حملة تفتيشية على عدد من الاسواق التجارية للتأكد من مدى التزام اصحابها بقرارات الوزارة ولوائح العمل التنفيذية التي اصدرت مؤخراً وقرارات التوطين وبيئة العمل والاحترازات والتدابير الوقائية لمواجهة فايروس كرونا

وأسفرت الحملة عن زيارة 45 محل وتحرير 5 مخالفة، منها3 مخالفة للمادة رقم 38 المتعلقة بعمل العامل في مهنة تخالف المهنة المدونة في رخصة عمله، و2 مخالفات للمادة 33 الخاصة بعمل العامل دون حصوله على رخصة عمل.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك، الأستاذ منيف بن هابس الحربي، استمرار الحملات التفتيشية، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات ودعا “الحربي” المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معًا للرصد) عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.