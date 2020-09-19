احدث الأخبار

الأمم المتحدة تحذِّر من سوء أوضاع حقوق الإنسان في مناطق خاضعة لسيطرة القوات التركية
أبرز المواد
 وثيقة تأمين لإلغاء حفلات السياحة والغناء المعتمدة من الجهات المنظمة بالمملكة
أبرز المواد
 الموجة الثالثة تضرب إيران والبلاد كلها باللون الأحمر
أبرز المواد
 خدمة جديدة على “أبشر” لسفر الفئات المستثناة
أبرز المواد
 ماكرون: رسالتنا واضحة لتركيا وهي الدعوة إلى حوار مسؤول بحسن نية
أبرز المواد
 مستشار قانوني يوضح عقوبة «استغلال منصة مدرستي» أثناء التعليم عن بُعد
أبرز المواد
 وزير الطاقة: أوبك+ يمكن أن تعقد اجتماعاً بأكتوبر لدعم النفط
أبرز المواد
 كورونا في المكسيك: 624 وفاة و 4841 إصابة جديدة خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 “فيسبوك” تعلن عن خدمة جديدة لرجال الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة
أبرز المواد
 الصين تطلق آلية مضادة للعقوبات الأمريكية على شركاتها
أبرز المواد
 عاجل المملكة تدعم الأمم المتحدة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الأممية لمكافحة كورونا
أبرز المواد
 لأول مرة منذ 10 أشهر.. حاملة طائرات أمريكية تدخل إلى مياه الخليج عاجل
أبرز المواد
الأمم المتحدة تحذِّر من سوء أوضاع حقوق الإنسان في مناطق خاضعة لسيطرة القوات التركية

الأمم المتحدة تحذِّر من سوء أوضاع حقوق الإنسان في مناطق خاضعة لسيطرة القوات التركية

أبرز المواد
وثيقة تأمين لإلغاء حفلات السياحة والغناء المعتمدة من الجهات المنظمة بالمملكة

وثيقة تأمين لإلغاء حفلات السياحة والغناء المعتمدة من الجهات المنظمة بالمملكة

أبرز المواد
الموجة الثالثة تضرب إيران والبلاد كلها باللون الأحمر

الموجة الثالثة تضرب إيران والبلاد كلها باللون الأحمر

أبرز المواد
خدمة جديدة على “أبشر” لسفر الفئات المستثناة

خدمة جديدة على “أبشر” لسفر الفئات المستثناة

أبرز المواد

الأمم المتحدة تحذِّر من سوء أوضاع حقوق الإنسان في مناطق خاضعة لسيطرة القوات التركية

الأمم المتحدة تحذِّر من سوء أوضاع حقوق الإنسان في مناطق خاضعة لسيطرة القوات التركية
http://almnatiq.net/?p=904253
المناطق - الرياض

حذَّرت الأمم المتحدة من سوء أوضاع حقوق الإنسان في مناطق خاضعة لسيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها بشمال وشمال غرب وشمال شرق سوريا، في ظل انتشار العنف والأنشطة الإجرامية.
وفيما تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، الموجهة ضد المدنيين بأنحاء سوريا، أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوجود نهج مقلق خلال الأشهر الأخيرة بشأن حدوث انتهاكات جسيمة في هذه المناطق، بما في ذلك عفرين ورأس العين وتل أبيض، حيث وُثقت زيادة في أعمال القتل والاختطاف والنقل غير الطوعي للناس والاستيلاء على الأراضي والممتلكات والإجلاء القسري.
وذكر بيان صحفي صادر عن المكتب أن الضحايا يشملون أناساً يُعتقد بولائهم لجماعات معارضة أو بانتقادهم أعمال الجماعات المسلحة الموالية لتركيا.
وقد وثّق المكتب مقتل 116 مدنيا وإصابة أكثر من 460 شخصا، خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير حتى الرابع عشر من سبتمبر، نتيجة متفجرات من مخلفات الحرب واستخدام مجهولين عبوات ناسفة.
وذكّرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، كل أطراف الصراع في سوريا بأنّ حماية حياة المدنيين تظل أولوية قصوى في جميع الظروف.

روابط ذات صلة

وثيقة تأمين لإلغاء حفلات السياحة والغناء المعتمدة من الجهات المنظمة بالمملكة

وثيقة تأمين لإلغاء حفلات السياحة والغناء المعتمدة من الجهات المنظمة بالمملكة
الموجة الثالثة تضرب إيران والبلاد كلها باللون الأحمر

الموجة الثالثة تضرب إيران والبلاد كلها باللون الأحمر
خدمة جديدة على “أبشر” لسفر الفئات المستثناة

خدمة جديدة على “أبشر” لسفر الفئات المستثناة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*