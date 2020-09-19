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نائب الرئيس اليمني يدعو إلى نبذ مشروع الحوثي الإنقلابي المدعوم من إيران

نائب الرئيس اليمني يدعو إلى نبذ مشروع الحوثي الإنقلابي المدعوم من إيران
http://almnatiq.net/?p=904255
المناطق - الرياض

دعا نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح، الشعب اليمني إلى نبذ مشروع ميليشيا الحوثي الإنقلابي المدعوم من إيران، ورفض محاولات استغلاله المدنيين وخاصة منهم الأطفال ومساعيه في الزّج بهم في معارك خاسرة.
وأشاد الفريق محسن خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم بقائد محور بيحان اللواء في الجيش اليمني مفرح بحيبح ، بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية والسعودية في مواجهة المتمردين الحوثيين.
من جهته أطلع قائد محور بيحان نائب الرئيس على تقرير موجز عن الأوضاع الميدانية والعسكرية والمعارك التي يخوضها الجيش اليمني بدعم من التحالف في مواجهة ميليشيا الحوثي.
وأكد اللواء بحيبح، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، استمرار ثبات الجيش ورجال القبائل في البلاد في ردع الميليشيا المدعومة إيرانيا وملاحقتها والمضي قدماً في عملية التحرير.

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