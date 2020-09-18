مستشفى الملك خالد بالخرج يحتفي باليوم العالمي لسلامة المرضى 2020

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احتفى مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج ممثلا بإدارة الجودة وسلامة المرضى باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار ” سلامة العاملين الصحيين ضمانة لسلامة المرضى” عبر الاتصال المرئي طبقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يتم تنفيذها بالمستشفى لضمان سلامة العاملين الصحيين.

حيث بدأت البرنامج بكلمة من مدير المستشفى الأخصائي فهد بن محمد الممخور تحدث من خلالها عن أهمية هذا اليوم العالمي الذي تزامن مع جائحة كورونا(COVID19) والتحديات التي يواجهها العاملين الصحيين وضرورة تكاتف جميع الإدارات والأقسام الصحية بنشر هذه الثقافة لضمان سلامة المرضى والعاملين الصحيين.

ثم أقيم عدة محاضرات منها (برنامج عيادة الصحة المهنية – مؤشرات سلامة المرضى – العاصفة ومابعدها – سلامة الأدوية وسلامة المرضى – أعباء عمل التمريض وسلامة المرضى) من الإدارات المشاركة ( إدارة الوقاية ومكافحة العدوى – إدارة مؤشرات الأداء – الإدارة الطبية – إدارة الرعاية الصيدلية).

وختتم الممخور البرنامج بتقديم شهادات شكر وتقدير لمدراء مستشفيات التجمع الصحي الفرعي الأول بصحة منطقة الرياض على ماقدموه من جهود متميزة خلال مواجهة جائحة كورونا والتي ساهمت في تعزيز سلامة المرضى والعاملين الصحيين تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة المرضى 2020 بصفته قائداً للحدث.