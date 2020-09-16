بلدية طريف تستكمل تنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة

المناطق - طريف

تواصل بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية عملها لتنفيذ واستكمال عدد من المشروعات التنموية والتحسينية ومشروعات سفلتة الطرق والشوارع والصيانة للشوارع والأرصفة داخل الأحياء والتحسين والتجميل للحدائق .

وأوضحت البلدية أنه يجري العمل حالياً على استكمال مجموعة من المشروعات والخدمات حيث يواصل قسم المشروعات متابعة أعمال الإزالة والتسوية في حي الورود وأعمال السفلتة في حي الشفاء واستمرار العمل في معالجة التخددات في طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد وتتابع استمرار العمل في تركيب الأرصفة الجانبية في شارع مكة ،وأعمال مشروع درء أخطار السيول بالشوارع ،و يقوم قسم الزراعة بصيانة المسطحات الخضراء في الحدائق، فيما تقوم إدارة النظافة بالأعمال اليومية لمعالجة التشوّه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري