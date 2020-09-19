“فيسبوك” تعلن عن خدمة جديدة لرجال الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة

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أعلنت شركة “فيسبوك” عن إطلاق خدمة جديدة لجعل شبكات التواصل الاجتماعي أكثر فائدة لأصحاب الشركات ورجال الأعمال

وأشارت”فيسبوك” إلى أن خدمتها الجديدة Facebook Business Suite ستمكن مستخدميها من الاعتماد عليها في إدارة الأعمال الصغيرة عبر الإنترنت بشكل أفضل

ومن خلال هذه الخدمة يمكن للمستخدم دمج خدمات الحسابات الإلكترونية التي يمتلكها على “فيسبوك” و”إنستغرام” و”مسنجر” في مكان واحد، وتلقي الرسائل والإشعارات التي ترد إلى تلك الحسابات عبر صندوق بريد إلكتروني موحد، كما يمكنه من خلالها نشر الإعلانات التي تخص عمله أو شركته الشخصية على حساباته الثلاثة بكبسة زر واحدة

وتتضمن هذه الخدمة أيضا أدوات تساعد المستخدم على إجراء بيانات تحليلية لسير أعماله على الصفحات الإلكترونية التي يمتلكها على المنصات الثلاث المذكورة

وتبعا للمعلومات المتوفرة تخطط “فيسبوك” لتطوير هذه الخدمة لتشمل حسابات “واتس آب” أيضا، وحسابات Facebook Shops للمتاجر الإلكترونية عبر الإنترنت

وكانت “فيسبوك” قد أعلنت منذ مدة أيضا عن خدمة ” Shops” التي وعدت بتوفيرها للمستخدمين مجانا، والتي ستمكن أصحاب الشركات من صنع قوائم لمنتجاتهم على صفحاتهم الخاصة أو التجارية في منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”، وعرض هذه القوائم للعملاء عبر تلك الصفحات