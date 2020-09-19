خدمة جديدة على “أبشر” لسفر الفئات المستثناة

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كشفت مصادر بأن الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية بصدد إضافة خدمة جديدة على منصة أبشر، تتيح للفئات المستثناة من منع السفر إصدار تصاريح للسفر إلى خارج المملكة.

ووفقاً لصحيفة “اليوم”، أوضحت المصادر أن القرار يأتي بعد الإقبال المتزايد من المواطنين على خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات أعلنت في وقت سابق إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين من المواطنين عبر “أبشر” بشكل مؤقت، وتعهدت بإعادة تفعيلها مجدداً خلال الأيام القادمة.