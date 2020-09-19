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الموجة الثالثة تضرب إيران والبلاد كلها باللون الأحمر

الموجة الثالثة تضرب إيران والبلاد كلها باللون الأحمر
http://almnatiq.net/?p=904310
المناطق_وكالات

تعرضت إيران لموجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا، حيث تجاوزت عدد الإصابات اليومية 3000 حالة، وهو أعلى مستوى منذ ظهور الفيروس في البلاد لأول مرة في فبراير الماضي، وفقا لصحيفة الغارديان.

ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الإيرانية يوم أمس الجمعة، توفي 144 شخصًا وتم تسجيل 3049 حالة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات بالفيروس نحو 24 ألف، كما تم تصنيف 28 محافظة في البلاد، بما في ذلك العاصمة طهران، على أنها من تفشي شديد للوباء.

كانت إيران من أوائل الدول التي أصابها الفيروس خارج الصين، وتعرضت لموجة أولى عنيفة حتى كانت من أكثر الدول تضررا حتى حلول أوائل مايو والسيطرة على الوباء، ثم عادت أرقام الإصابات في الارتفاع مرة ثانية في بداية يونيو، وتبدأ الموجة الثانية، ثم انخفضت مرة أخرى إلى أقل من 1600 حالة في أواخر أغسطس.

في الأسبوع الماضي، قال علي رضا زالي، منسق مكافحة فيروس كورونا في طهران، إن التوقعات تظهر أن البلاد “تتجه نحو الموجة الثالثة من الفيروس، ويبدو أن الموجة ستتشكل في طهران في وقت أبكر بكثير من المحافظات الأخرى”.

بينما أكد إيراج حريرشي، مدير المركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا، أن نظام الترميز اللوني في البلاد لم يعد منطقيًا، وأضاف “لم يعد لدينا اللون البرتقالي والأصفر، فالبلاد كلها باللون الأحمر”، وحذر من أن عدد القتلى قد يصل إلى 45 ألفًا مع اقتراب مضاعفات الإنفلونزا.

كما حذر عباس علي دورستي، نائب رئيس جامعة تبريز للعلوم الطبية، من أن الأحداث في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك زيادة السفر وعدم مراعاة البروتوكولات من قبل بعض الناس أدى إلى ارتفاع عدد الحالات.

وحتى الآن، أعلنت إيران تسجيل أكثر من 400 ألف حالة إصابة، وهي أقل بكثير من الأرقام الحقيقية وفقا لتقارير صحفية.

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