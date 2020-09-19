وثيقة تأمين لإلغاء حفلات السياحة والغناء المعتمدة من الجهات المنظمة بالمملكة

ذكرت تقارير اعلامية اليوم السبت ان شركات التأمين بالمملكة لطرح منتج جديد خاص لتغطية مخاطر إلغاء الفعاليات الحية بشكل عام، ومنها حفلات هيئة السياحة وحفلات الغناء المعتمدة من الجهات المنظمة بالمملكة.

وبحسب صحيفة الرياض فإن الوثيقة تقدم للمستفيدين في حدها الأدنى الحماية ضد الخسائر غير المتوقعة، الناجمة عن تأخير أو إلغاء الحفلات الغنائية أو أي أنشطة قد تسبب خسائر للشركات المنظمة للاحتفالات، ويعتمد قيمة الوثيقة بقيمة المناسبة.

وكانت مؤسسة النقد أعلنت، عن موافقتها واعتمادها عدداً من المنتجات التأمينية لتغطية مخاطر إلغاء الفعاليات الحيّة في سوق التأمين السعودية.

وقالت «ساما» في بيان لها: إن اعتماد هذه المنتجات وبالتنسيق مع الهيئة العامة للترفيه، جاء نظراً للنمو المتوقع لنشاط الفعاليات الحية والترفيهية في المملكة- بحسب الرياض- مبينة أن ذلك لتغطية مخاطر إلغاء هذه الفعاليات المرخصة من الجهات الرسمية أو عدم استكمالها أو تأجيلها أو توقفها أو نقل مكانها، لأٍسباب خارج سيطرة المنظم، كالأحوال الجوية أو حالات عدم الظهور في حال ما إذا تم الاتفاق على ذلك.