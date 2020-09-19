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الليرة التركية تلامس قاعا جديدا مقابل الدولار

الليرة التركية تلامس قاعا جديدا مقابل الدولار
http://almnatiq.net/?p=904320
المناطق - الرياض

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض غير مسبوق مقابل الدولار، أمس الجمعة، إذ تركز انتباه المستثمرين على الخطوات المحتملة للبنك المركزي لتشديد السياسة النقدية قبيل اجتماع لتحديد السياسات الخميس المقبل.

ولامست الليرة التركية مستوى متدنيا عند 7.5660، متراجعة من إغلاق الخميس عند 7.5595، وهبطت الليرة ما يزيد عن 21 بالمئة مقابل العملة الأميركية منذ بداية العام الجاري.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا. وقد يؤدي مزيد من الانخفاض في قيمة الليرة إلى ارتفاع التضخم وتعميق الانكماش.

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