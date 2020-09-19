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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم المساعدات للأسر شمال لبنان

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم المساعدات للأسر شمال لبنان
http://almnatiq.net/?p=904327
المناطق - الرياض

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء توزيع أرغفة الخبز على الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظة عكار شمال لبنان.
ويجري توزيع 6,000 ربطة خبز يوميا، يستفيد منها 15,000 شخص بمعدل ربطتين لكل أسرة، وذلك ضمن مشروع مخبز الأمل الخيري.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

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