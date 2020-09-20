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فيروس كورونا.. تعديل جديد بإجراءات مكافحة انتشار الوباء

فيروس كورونا.. تعديل جديد بإجراءات مكافحة انتشار الوباء
http://almnatiq.net/?p=904333
المناطق - الرياض

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأميركية، تعديل عدد من إرشاداتها المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب اعتراض عدد من مسؤولي الصحة عليها.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه يجب إخضاع الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بكوفيد-19، والذين كانوا على اتصال بمصابين بالفيروس التاجي، للاختبار بغرض التحقق من سلامتهم.

وفي بيان على موقعها، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: “إذا كنت على اتصال، مثلا على بعد 6 أقدام من شخص مصاب بعدوى سارس- كوف- 2 (فيروس كورونا الجديد) لمدة 15 دقيقة على الأقل ولم تكن لديك أعراض ، فأنت بحاجة إلى اختبار كورونا”، حسبما نقلت شبكة “إن بي سي نيوز”.

وفي الإرشادات المحدّثة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم التأكيد على أن “المصابين بكوفيد-19 لا يزال بإمكانهم نشر الفيروس قبل أن تظهر عليهم الأعراض (انتشار أعراض) أو إذا لم تظهر عليهم الأعراض (انتشار بدون أعراض)”.

ويرى خبراء أن إخضاع الأشخاص الذين تعرضوا لفيروس كورونا، حتى لو لم يشعروا بالمرض، للاختبار يعد أمرا بالغ الأهمية لوقف سلاسل الانتقال.

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