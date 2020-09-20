احدث الأخبار

الصين تتهم واشنطن بـ”التنمر” .. وتتوعدها
أبرز المواد
 بالفيديو.. “سبايدرمان” يتسلق ناطحة سحاب بدون معدات أمان
أبرز المواد
 فيروس كورونا.. تعديل جديد بإجراءات مكافحة انتشار الوباء
أبرز المواد
 لاستعادة استقرار السوق .. السعودية تخفض صادراتها النفطية 45.5 % منذ اتفاق «أوبك +» لخفض الإنتاج
أبرز المواد
 اتهامات جديدة تلاحق “آبل” بشأن ممارسات مخالفة في “آبل ستور” و”آبل باي”
أبرز المواد
 “المرور”: القبض على قائد المركبة الذي نشر ممارسته التفحيط في “تيك توك”
محليات
 سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية على إحدى القرى الحدودية نتج عنه إصابة 5 مدنيين
منطقة جازان
 وزير التعليم : 92% من الطلاب والطالبات يتفاعلون مع معلميهم في منصة مدرستي
أبرز المواد
 سي أن أن: إحباط محاولة لتسميم ترامب
أبرز المواد
 الهلال يطلب تأجيل مباراة شهرخودرو بعد 10 إصابات جديدة بكورونا
أبرز المواد
 طائرة الهلال تُتوّج بكأس النخبة
أبرز المواد
 برعاية أمير الشرقية .. “الموارد البشرية تطلق مبادرة “تحيا السعودية” احتفالاً باليوم الوطني
المنطقة الشرقية
الصين تتهم واشنطن بـ”التنمر” .. وتتوعدها

الصين تتهم واشنطن بـ”التنمر” .. وتتوعدها

أبرز المواد
بالفيديو.. “سبايدرمان” يتسلق ناطحة سحاب بدون معدات أمان

بالفيديو.. “سبايدرمان” يتسلق ناطحة سحاب بدون معدات أمان

أبرز المواد
فيروس كورونا.. تعديل جديد بإجراءات مكافحة انتشار الوباء

فيروس كورونا.. تعديل جديد بإجراءات مكافحة انتشار الوباء

أبرز المواد
لاستعادة استقرار السوق .. السعودية تخفض صادراتها النفطية 45.5 % منذ اتفاق «أوبك +» لخفض الإنتاج

لاستعادة استقرار السوق .. السعودية تخفض صادراتها النفطية 45.5 % منذ اتفاق «أوبك +» لخفض الإنتاج

أبرز المواد

بالفيديو.. “سبايدرمان” يتسلق ناطحة سحاب بدون معدات أمان

بالفيديو.. “سبايدرمان” يتسلق ناطحة سحاب بدون معدات أمان
http://almnatiq.net/?p=904334
المناطق - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغامر تسلق أعلى ناطحة سحاب وسط العاصمة الفرنسية باريس، دون استخدام أي معدات أمان أو وسائل مساعدة لإنجاز مهمته الخطيرة.

وأظهر مقطع فيديو شخصا يتسلق برج مونبارناس البالغ ارتفاعه 689 قدما، أي ما يعادل 210 أمتار، مساء الجمعة، مستخدما يديه فقط، وبدون أن يكون مزوّدا بوسائل حماية.

ويعد برج مونبارناس أعلى ناطحة سحاب في وسط باريس، واكتمل بناؤها عام 1973.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن سيارات شرطة وإسعاف وإنقاذ هرعت إلى مكان البرج، في حين ألقت السلطات القبض على المتسلق.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن شهود عيان كان في الموقع قولهم، إن المتسلق وصل قمة البرج، قبل أن يستقبله هناك رجل من قوات الشرطة، ألقى القبض عليه.

وقال مصدر في شرطة باريس إنه “تم اعتقال رجل في برج مونبارناس بعد تسلقه للمبنى غير قانوني” ، مؤكدا أن الاعتقال حدث في حوالي الساعة الثامنة مساءا بالتوقيت المحلي، دون أن تكشف عن هويته.

جدير بالذكر أن الفرنسي آلان روبرت البالغ من العمر 58 عاما تسلق برج مونبارناس في عامي 1995 و2015.

 

روابط ذات صلة

الصين تتهم واشنطن بـ”التنمر” .. وتتوعدها

الصين تتهم واشنطن بـ”التنمر” .. وتتوعدها
فيروس كورونا.. تعديل جديد بإجراءات مكافحة انتشار الوباء

فيروس كورونا.. تعديل جديد بإجراءات مكافحة انتشار الوباء
لاستعادة استقرار السوق .. السعودية تخفض صادراتها النفطية 45.5 % منذ اتفاق «أوبك +» لخفض الإنتاج

لاستعادة استقرار السوق .. السعودية تخفض صادراتها النفطية 45.5 % منذ اتفاق «أوبك +» لخفض الإنتاج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*