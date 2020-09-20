بالفيديو.. “سبايدرمان” يتسلق ناطحة سحاب بدون معدات أمان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغامر تسلق أعلى ناطحة سحاب وسط العاصمة الفرنسية باريس، دون استخدام أي معدات أمان أو وسائل مساعدة لإنجاز مهمته الخطيرة.

وأظهر مقطع فيديو شخصا يتسلق برج مونبارناس البالغ ارتفاعه 689 قدما، أي ما يعادل 210 أمتار، مساء الجمعة، مستخدما يديه فقط، وبدون أن يكون مزوّدا بوسائل حماية.

ويعد برج مونبارناس أعلى ناطحة سحاب في وسط باريس، واكتمل بناؤها عام 1973.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن سيارات شرطة وإسعاف وإنقاذ هرعت إلى مكان البرج، في حين ألقت السلطات القبض على المتسلق.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن شهود عيان كان في الموقع قولهم، إن المتسلق وصل قمة البرج، قبل أن يستقبله هناك رجل من قوات الشرطة، ألقى القبض عليه.

وقال مصدر في شرطة باريس إنه “تم اعتقال رجل في برج مونبارناس بعد تسلقه للمبنى غير قانوني” ، مؤكدا أن الاعتقال حدث في حوالي الساعة الثامنة مساءا بالتوقيت المحلي، دون أن تكشف عن هويته.

جدير بالذكر أن الفرنسي آلان روبرت البالغ من العمر 58 عاما تسلق برج مونبارناس في عامي 1995 و2015.