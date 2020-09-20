“الأغذية العالمي” تناشد 2000 ملياردير: نحتاج 4.9 مليار دولار في العام لإطعام 30 مليونا

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ناشد ديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية العالمي أثرياء العالم أن يهموا بالمساعدة لإنقاذ نحو 30 مليون نسمة، قال “إنهم قد يموتون جوعا إذا لم يتلقوا مساعدات من البرنامج”.

وبحسب “رويترز”، قال بيزلي أمس الأول أمام مجلس الأمن الدولي “إن نحو 270 مليون شخص على مستوى العالم على شفا المجاعة، وإن برنامج الأغذية يأمل في مساعدة 138 مليونا هذا العام”.

وأضاف “نحتاج إلى 4.9 مليار دولار لعام واحد لإطعام كل الـ30 مليونا الذين سيموتون ما لم يحصلوا على مساعدة من برنامج الأغذية العالمي”.

وأشار إلى أن هناك نحو ألفي ملياردير تبلغ قيمة ثرواتهم الصافية ثمانية تريليونات دولار، وإلى تحقيق البعض مليارات خلال جائحة كورونا.

وقال بيزلي، الحاكم السابق لولاية ساوث كارولاينا الأمريكية، “لا أعترض على جني المال، لكن الإنسانية تواجه أشد أزمة شهدها أي منا في حياته”.

وقفزت ثروات مليارديرات أمريكا المجمعة أكثر من 19 في المائة أو بنصف تريليون دولار منذ ظهور فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وذلك وفقا لتقرير نشره معهد دراسات السياسات في حزيران (يونيو).

وفي خلال 11 أسبوعا منذ 18 آذار (مارس) عندما بدأت عمليات الإغلاق والعزل العام في بعض الولايات الأمريكية، تضخمت ثروة جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون دوت كوم بنحو 36.2 مليار دولار، كما ارتفعت ثروة مارك زكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك بنحو 30.1 مليار دولار. وزاد صافي ثروة إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا 14.1 مليار دولار.

وقال بيزلي “حان الوقت لأن ينهض من يملكون الأكثر لمساعدة من يملكون الأقل في هذا الوقت الاستثنائي من تاريخ العالم.. العالم في حاجة إليكم الآن، وحان الوقت لفعل الشيء الصحيح”.