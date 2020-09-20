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لاستعادة استقرار السوق .. السعودية تخفض صادراتها النفطية 45.5 % منذ اتفاق «أوبك +» لخفض الإنتاج

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لاستعادة استقرار السوق .. السعودية تخفض صادراتها النفطية 45.5 % منذ اتفاق «أوبك +» لخفض الإنتاج

لاستعادة استقرار السوق .. السعودية تخفض صادراتها النفطية 45.5 % منذ اتفاق «أوبك +» لخفض الإنتاج
http://almnatiq.net/?p=904341
المناطق - الرياض

خفضت السعودية صادراتها النفطية 18.5 في المائة، بما يعادل 1.27 مليون برميل يوميا منذ بدء تطبيق اتفاق “أوبك +” لخفض الإنتاج، أيار (مايو) وحزيران (يونيو) وتموز (يوليو)، لتبلغ نحو 5.58 مليون برميل يوميا، مقارنة بنحو 6.85 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لـ “الاقتصادية” خفضت السعودية صادراتها 45.5 في المائة (4.66 مليون برميل) خلال أول ثلاثة أشهر منذ بدء تطبيق اتفاق خفض الإنتاج مقارنة بصادراتها في نيسان (أبريل) البالغة 10.24 مليون برميل يوميا (الأعلى تاريخيا).
وجاء خفض التصدير امتثالا لاتفاق خفض الإنتاج الذي قادته المملكة لاستعادة الاستقرار للسوق النفطية في ظل تداعيات تفشي جائحة “كورونا” عالميا، التي أدت إلى انهيار الطلب والأسعار. وخفضت السعودية إنتاجها بأكثر من الملتزم به في اتفاق خفض الإنتاج ليكون أقل من 8.5 مليون برميل يوميا.
وكانت السعودية قد خفضت صادراتها في حزيران (يونيو) الماضي إلى 4.98 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى تاريخيا (حسب البيانات المسجلة الممتدة منذ 2002).
وبلغ متوسط صادرات السعودية 6.020 مليون برميل يوميا و4.980 مليون برميل يوميا، و5.734 مليون برميل يوميا خلال أشهر أيار (مايو) وحزيران (يونيو) وتموز (يوليو) 2020 على الترتيب، مقابل 6.942 مليون يوميا و6.721 مليون برميل يوميا و6.880 مليون برميل يوميا خلال الأشهر ذاتها من عام 2019 على التوالي.

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