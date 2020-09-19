احدث الأخبار

النظام القطري ودعم الحوثيين.. حينما يطعن الخسيس عروبته لتقديم ولاء الطاعة لطهران
أبرز المواد
 السجن 12 عاما لطبيب أسنان أمريكي أجرى عملية على لوح “هوفربورد” !
أبرز المواد
 خدمات علاجية مستمرة لمركز الملك سلمان في اليمن
أبرز المواد
 كيف تتعامل في حال الإصابة بكورونا والمخالطة.. الصحة توضح بهذا الفيديو
أبرز المواد
 الذهب يربح مع تراجع الدولار .. التوقعات الاقتصادية تدعم الإقبال
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم المساعدات للأسر شمال لبنان
أبرز المواد
 الليرة التركية تلامس قاعا جديدا مقابل الدولار
أبرز المواد
 مسؤولو المنظمات الإنسانية الأممية يعربون عن شكرهم للمملكة لدعمها الشعب اليمني
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تحذِّر من سوء أوضاع حقوق الإنسان في مناطق خاضعة لسيطرة القوات التركية
أبرز المواد
 وثيقة تأمين لإلغاء حفلات السياحة والغناء المعتمدة من الجهات المنظمة بالمملكة
أبرز المواد
 الموجة الثالثة تضرب إيران والبلاد كلها باللون الأحمر
أبرز المواد
 خدمة جديدة على “أبشر” لسفر الفئات المستثناة
أبرز المواد
النظام القطري ودعم الحوثيين.. حينما يطعن الخسيس عروبته لتقديم ولاء الطاعة لطهران

النظام القطري ودعم الحوثيين.. حينما يطعن الخسيس عروبته لتقديم ولاء الطاعة لطهران

أبرز المواد
السجن 12 عاما لطبيب أسنان أمريكي أجرى عملية على لوح “هوفربورد” !

السجن 12 عاما لطبيب أسنان أمريكي أجرى عملية على لوح “هوفربورد” !

أبرز المواد
خدمات علاجية مستمرة لمركز الملك سلمان في اليمن

خدمات علاجية مستمرة لمركز الملك سلمان في اليمن

أبرز المواد
كيف تتعامل في حال الإصابة بكورونا والمخالطة.. الصحة توضح بهذا الفيديو

كيف تتعامل في حال الإصابة بكورونا والمخالطة.. الصحة توضح بهذا الفيديو

أبرز المواد

كيف تتعامل في حال الإصابة بكورونا والمخالطة.. الصحة توضح بهذا الفيديو

كيف تتعامل في حال الإصابة بكورونا والمخالطة.. الصحة توضح بهذا الفيديو
http://almnatiq.net/?p=904347
المناطق - الرياض

نشرت الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية #عش بصحة مقطعًا يوضح كيفية التعامل في حال الإصابة بكورونا أو المخالطة أو الرغبة في التأكد.
وتضمن المقطع الإشارة إلى أن الشخص المصاب قد يكون لديه الأعراض ظاهرة، وهنا يجب عليه التوجه لإحدى عيادات تطمن المتوافرة حول المملكة بالإضافة إلى الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 10 أيام مع بداية ظهور الأعراض وتكون نهايتها مع انتهاء المدة، بشرط اختفاء الأعراض عن الشخص المصاب مع أهمية تطبيق الاحترازات الوقائية بعد التعافي.
وأوضح المقطع أنه في حال كنت مخالطًا لأشخاص أو مريض تتوقع إصابتهم في نفس المنزل أو سبق لك أن تواصلت معهم عن طريق المصافحة والملامسة أو التواصل مع مصاب بمسافة أقل من مترينِ وعن مدة لاتقل عن 15 دقيقة، فإنه يجب على الشخص التسجيل في مركز تطمن مع البداية مباشرة في إجراءات الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا دون الحاجة لفحص كورونا، وهي المدة التي يحتضن بها الجسم للفيروس ،وقد لا يظهر ذلك عند أخذ العينة.
وأبان المقطع أنه في حالة الرغبة بإجراء الفحص، يكون هذا الإجراء بالتوجه مباشرة لمركز تأكد وفي حال ثبوت الإصابة يجب اتباع المسار المنزلي المطبق في الاحترازات،ولو كانت سلبية فيجب الاستمرار في الاحترازات وتطبيق شروط السلامة ويمكن الاطلاع على المقطع والاستفادة من محتوياته.

 

روابط ذات صلة

النظام القطري ودعم الحوثيين.. حينما يطعن الخسيس عروبته لتقديم ولاء الطاعة لطهران

النظام القطري ودعم الحوثيين.. حينما يطعن الخسيس عروبته لتقديم ولاء الطاعة لطهران
السجن 12 عاما لطبيب أسنان أمريكي أجرى عملية على لوح “هوفربورد” !

السجن 12 عاما لطبيب أسنان أمريكي أجرى عملية على لوح “هوفربورد” !
خدمات علاجية مستمرة لمركز الملك سلمان في اليمن

خدمات علاجية مستمرة لمركز الملك سلمان في اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*