واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع العيادات خلال الفترة من 3 حتى 9 سبتمبر 2020م في قسم الطوارئ 10 مستفيدين، وعيادة الباطنية 184 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 173 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 6 مرضى.
كما صرفت الأدوية لـ 195 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 73 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.
خدمات علاجية مستمرة لمركز الملك سلمان في اليمن
واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
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