خدمات علاجية مستمرة لمركز الملك سلمان في اليمن

المناطق - الرياض

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 3 حتى 9 سبتمبر 2020م في قسم الطوارئ 10 مستفيدين، وعيادة الباطنية 184 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 173 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 6 مرضى.

كما صرفت الأدوية لـ 195 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 73 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.