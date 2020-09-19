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خدمات علاجية مستمرة لمركز الملك سلمان في اليمن
http://almnatiq.net/?p=904352
المناطق - الرياض

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع العيادات خلال الفترة من 3 حتى 9 سبتمبر 2020م في قسم الطوارئ 10 مستفيدين، وعيادة الباطنية 184 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 173 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 6 مرضى.
كما صرفت الأدوية لـ 195 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 73 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

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