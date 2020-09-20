احدث الأخبار

بالصور.. عملية جراحية لإنقاذ “دجاجة” بتكلفة باهظة في مصر.. تركيب شريحتين و6 مسامير !!
أبرز المواد
 أبرز خبير أمراض معدية بأميركا “يراهن” على موعد لقاح كورونا
أبرز المواد
 خبيرة تفند أساطير خسارة الوزن الشائعة
أبرز المواد
 الجيش الأمريكي يرسل تعزيزات عسكرية شمالي شرق سوريا
أبرز المواد
 جولات شرطية مكثفة لمراقبة الأسواق بالمدينة المنورة.. وعقوبات ضد مخالفي الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 طبقوا قواعد التباعد الاجتماعي في المبارة فخسروا بنتيجة 37–0
أبرز المواد
 الجيش الليبي: هدفنا عدم استفادة تركيا من عوائد النفط
أبرز المواد
 “الأغذية العالمي” تناشد 2000 ملياردير: نحتاج 4.9 مليار دولار في العام لإطعام 30 مليونا
أبرز المواد
 تصفيات مونديال 2022: ميسي يعود لقيادة منتخب التانغو
أبرز المواد
 الصين تتهم واشنطن بـ”التنمر” .. وتتوعدها
أبرز المواد
 بالفيديو.. “سبايدرمان” يتسلق ناطحة سحاب بدون معدات أمان
أبرز المواد
 فيروس كورونا.. تعديل جديد بإجراءات مكافحة انتشار الوباء
أبرز المواد
بالصور.. عملية جراحية لإنقاذ “دجاجة” بتكلفة باهظة في مصر.. تركيب شريحتين و6 مسامير !!

بالصور.. عملية جراحية لإنقاذ “دجاجة” بتكلفة باهظة في مصر.. تركيب شريحتين و6 مسامير !!

أبرز المواد
أبرز خبير أمراض معدية بأميركا “يراهن” على موعد لقاح كورونا

أبرز خبير أمراض معدية بأميركا “يراهن” على موعد لقاح كورونا

أبرز المواد
خبيرة تفند أساطير خسارة الوزن الشائعة

خبيرة تفند أساطير خسارة الوزن الشائعة

أبرز المواد
الجيش الأمريكي يرسل تعزيزات عسكرية شمالي شرق سوريا

الجيش الأمريكي يرسل تعزيزات عسكرية شمالي شرق سوريا

أبرز المواد

أبرز خبير أمراض معدية بأميركا “يراهن” على موعد لقاح كورونا

أبرز خبير أمراض معدية بأميركا “يراهن” على موعد لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=904361
المناطق - الرياض

كشف الدكتور أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأميركية، عن توقعاته فيما يتعلق بموعد إقرار لقاح كورونا.

وقال فاوتشي، إنه يتوقع أن يتم إقرار سلامة ونجاعة لقاح “كوفيد-19” بحلول شهر نوفمبر القادم أو ديسمبر، مشيرا إلى أنه مستعد “للمراهنة على هذا التاريخ”.

وأشار كبير خبراء الأمراض المعدية أمام لجنة في الكونغرس، إلى أن الباحثين يختبرون اللقاحات بإعطائها للبعض فعليا، بينما يمنح آخرون “علاجا وهميا”، ومراقبة الحاصلين على العلاج الفعلي، لمعرفة فيما إذا كان للقاح تأثير على أعراض فيروس كورونا المستجد.

وفيما يتعلق بترشيح اللقاح بوصفه فعالا، أوضح فاوتشي، أن الباحثين يحتاجون لدراسة تأثير الجرعات على ما يقارب 150 مصابا بالفيروس التاجي، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية.

ولفت أنتوني فاوتشي إلى أن كل المؤشرات تدل على إمكانية إيجاد حل للوباء الذي يجتاح العالم في وقت أقرب من الإطار الزمني المتوقع.

وكان فاوتشي قد كشف هذا الشهر عن الموعد المتوقع لاستئناف الحياة الطبيعية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يختلف مع تقييم الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تحاصر جائحة فيروس كورونا.

وبيّن فاوتشي الذي يدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أن الولايات المتحدة بدأت موسم الإنفلونزا بتسجيل معدل مرتفع لإصابات فيروس كورونا بلغ حوالي 40 ألف إصابة جديدة يوميا، وألف حالة وفاة يوميا في المتوسط.

وفي حديث لقناة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية، أوضح فاوتشي: “أجد نفسي مضطرا للاختلاف مع ذلك، لأنك إذا كنت تنظر إلى الشيء الذي ذكرته للتو، فإن الإحصاءات مقلقة”.

وتابع قائلا: “إذا كنت تتحدث عن العودة إلى درجة من الحياة الطبيعية، التي تشبه ما كنا عليه قبل كوفيد-19، فسيكون ذلك خلال عام 2021، وربما حتى قرب نهاية عام 2021”.

روابط ذات صلة

بالصور.. عملية جراحية لإنقاذ “دجاجة” بتكلفة باهظة في مصر.. تركيب شريحتين و6 مسامير !!

بالصور.. عملية جراحية لإنقاذ “دجاجة” بتكلفة باهظة في مصر.. تركيب شريحتين و6 مسامير !!
خبيرة تفند أساطير خسارة الوزن الشائعة

خبيرة تفند أساطير خسارة الوزن الشائعة
الجيش الأمريكي يرسل تعزيزات عسكرية شمالي شرق سوريا

الجيش الأمريكي يرسل تعزيزات عسكرية شمالي شرق سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*