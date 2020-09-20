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خبيرة تفند أساطير خسارة الوزن الشائعة

خبيرة تفند أساطير خسارة الوزن الشائعة
http://almnatiq.net/?p=904363
المناطق - الرياض

فنّدت أخصائية التغذية والغدد الصماء، ألبينا كوميساروفا، عددا من الأساطير الشائعة حول الأكل الصحي وخسارة الوزن.

وقالت الخبيرة على انستغرام، إنه يمكنك التخلي عن وجبة الفطور، فالعلم ليس له رأي واضح في هذا الشأن فهناك دراسات تقول أن الامتناع عن الفطور سيزيد من خطر الإصابة بالسمنة ودراسات أخرى تقول أن الامتناع عن الوجبة يساعدك على إنقاص الوزن.

لهذا السبب، أشارت كوميساروفا، أنه لا داعي للشخص إجبار نفسه على تناول وجبة الإفطار إن كان غير معتاد على فعل ذلك فالوجبة الإضافية في النهاية تعني سعرات حرارية إضافية.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت الخبيرة إلى أنه يمكنك تناول الكربوهيدرات ليلا، حيث يتم امتصاص الطعام الذي يستهلكه الشخص بغض النظر عن الوقت من اليوم. علاوة على ذلك، ليس من الضروري شرب لترين من الماء يوميًا، حيث لا توجد معيار لاستهلاك المياه، ولكن هناك معيار لاستهلاك السوائل بشكل عام.

وبحسب أخصائية التغذية، فإن “يجب أخذ مقدار ما تأكله في الحسبان، فعدد الوجبات التي تتناولها لا تؤثر على إنقاص الوزن”.

كما أوضحت الخبيرة، أنه يمكنك إنقاص الوزن دون اتباع طقوس خاصة. واختتمت قائلة: “كوب من الماء مع الليمون في الصباح وملعقة من زيت بذور الكتان وعسل مانوكا وتناول المكملات الغذائية قبل وبعد التمرين كل هذا ليس له وزن أمام تناول الطعام الصحي وممارسة النشاط البدني”.

في وقت سابق، حطمت كوميساروفا أسطورة أخرى عن فقدان الوزن. وكان الأمر يتعلق بحظر تناول البطاطس والمعكرونة والزبدة والأرز الأبيض. ووفقًا لأخصائية التغذية، من الخاطئ اعتبار الأطعمة المدرجة ضارة.

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