تعليم الشرقية يطلق روزنامة الاحتفاء باليوم الوطني

الدمام - المناطق

دشنت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية فعاليات وبرامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ90 اعتبارا من اليوم الاحد، ولمدة أسبوع، وتنظم الفعاليات لجنة عليا من 5 إدارات تشمل إدارات الإعلام والاتصال وإدارتي نشاط الطلاب والطالبات وتقنية المعلومات والامن والسلامة.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية ،سعيد الباحص، أن الفعاليات تهدف إلى تعريف الطالب والطالبة بمكانة الوطن العظيمة وتاريخه المجيد وحضارته العريقة ،منوهاً أن دور الفعاليات تعمق الاعتزاز بقادة الوطن ورموزه وربط الانسان السعودي بتاريخ وطنه ومستقبله الزاهر برؤيته الطموحة .

وأضاف الباحص ، أن من واجبات وزارة التعليم بناء الإنسان وتعزيز شخصيته الوطنية واستعراض صورة المملكة الناصعة ومكانتها العالمية امامه باستمرار من خلال ادوارها الرائدة في هذا البناء لرفع الوعي وتنمية السلوك و قيم الانتماء والمواطنة التي تستهدفها في كل خططها برامجها وفعالياتها باعتبارها الركيزة الأساسية في ظل تطوير شامل لتعزيز المكتسبات الوطنية لاسيما تعزيز مفهوم الاحتفاء باليوم الوطني .

وأشار إلى أن إدارة التعليم في المنطقة الشرقة اطلقت اكثر من27 برنامجاً للاحتفاء باليوم الوطني التسعون لمدة أسبوع كامل من الفعاليات الشاملة في جزيرة المرجان بالدمام بالإضافة للفعاليات المصاحبة لها وحفل رئيس في مبنى إدارة التعليم بالإضافة إلى برامج وفعاليات كافة مدارس المنقطة الشرقية .

وتتنوع الفعاليات بتنفيذ اوبريت وطني وإطلاق عروض الليزر وجولات بالسفن الشراعية وعروض الفنون الشعبية وإطلاق حائط الكتروني ومسابقات شعرية وحملات توزيع الشعارات والاعلام وإطلاق مسابقة الوطن وعرض مسيرة التعليم

ومسابقات الرسم والفن التشكيلي وتصميم مجسم الوطن في جزيرة المرجان

وأكد الباحص ، تعاون إدارة التعليم مع كل الجهات الحكومية والقطاع الخاصة والمجتمع المحلي لإنجاح الاحتفاء بالوطن بمرور 90 عام حيث سيكون للطلاب والطالبات ادوار أكبر في تنفيذ برامج اليوم الوطني ،لافتاً إلى أن إدارة التعليم وضعت خطط للدخول والخروج وتعمل على تطبيق البروتوكولات الصحية والوقائية وتلتزم بالتعليمات الواردة في كل فعاليات وبرامج الاحتفاء باليوم الوطني.