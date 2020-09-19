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“اثنينية الحوار” تناقش سبل تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش لتجاوز تداعيات جائحة كورونا

“اثنينية الحوار” تناقش سبل تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش لتجاوز تداعيات جائحة كورونا

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بمناسبة احتفال مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني باليوم العالمي للسلام

“اثنينية الحوار” تناقش سبل تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش لتجاوز تداعيات جائحة كورونا

“اثنينية الحوار” تناقش سبل تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش لتجاوز تداعيات جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=904380
المناطق - الرياض

تناقش “اثنينية الحوار” التي ينظمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عن بُعد بعد غد بعنوان “تشكيل السلام معًا ضد جائحة كورونا”، سبل وآليات تعزيز قيم السلام والحوار والتعايش والتسامح بين الأمم والشعوب من أجل تعزيز الحوار وجمع الأفكار وتوحيدها وتبادلها لتجاوز تداعيات أشد أزمة صحية عالمية في هذا العصر.
ويستعرض اللقاء الذي يقام عند الساعة السابعة مساء عدداً من المحاور أبرزها، تداعيات جائحة كورونا على المجتمعات اقتصادياً ونفسيًا وأسريًا، وأهمية تعزيز مُثُل السلام والتسامح والتعايش والوحدة الإنسانية بين الأمم والشعوب، خاصة في هذه الأوقات العصيبة، كما يتناول اللقاء أهمية تحقيق التضامن والتعاون والتفاهم، وتوحيد الجهود الدولية على اختلافاتها لبناء عالم سلمي ومزدهر ينعم بالسلام وبالتضامن وبالوئام.
ويأتي اللقاء في إطار احتفال مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني باليوم العالمي للسلام؛ انطلاقا من الأهداف التي يسعى لتحقيقها ومنها ترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش بين جميع أطياف المجتمع ومواجهة كل ما يهدد نسيجهم الاجتماعي ويعزز لحمتهم الوطنية،ويمكن التسجيل من خلال الرابط https://kd.kacnd.org

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